İstanbul'da kan donduran olay!

Dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde meyve toplamak için araziye giden bir aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Aile hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Cesedi bulan aile de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.