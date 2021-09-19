  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da kan donduran olay!
Aktüel

İstanbul'da kan donduran olay!

İstanbul Büyükçekmece’de meyve toplamak için TEM Otoyolu’nun kenarındaki araziye giden aile, elleri ve kolları bağlanmış bir ceset buldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 16:03:00 -
İstanbul'da kan donduran olay!

Dün saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Karaağaç mevkiinde meyve toplamak için araziye giden bir aile, ağacın altında elleri ve ayakları bağlanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Aile hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Cesedi bulan aile de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay