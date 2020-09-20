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Gündem İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek
Gündem

İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek

İstanbul'da 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren Valilik, kaymakamlıklar ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:54:00 -
İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek

Valilikten yapılan açıklamada, evde izolasyona tabi tutulan vatandaşların yükümlülüklerini ihlal etmesini önlemek amacıyla alınan önlemlere değinilerek, şöyle denildi: "Hayat eve sığar (HES) kodu uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren, valilik, kaymakamlıklar, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, alınan kararlara uymayanlara idari işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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