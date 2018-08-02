THY - Nevşehir
0553 313 94 23

İstanbul’da kafeterya ve metruk binalara asayiş baskını!

Kağıthane ve Şişli'de narkotimler kafeteryalara ve metruk binalara şok baskın düzenledi. Vatandaşların üstlerini arayarak GBT’lerini sorgulayan polis, metruk binalarda da arama yaptı. Uygulamaya hassas burunlu narkotik köpeği de destek verdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:12
İstanbul’da kafeterya ve metruk binalara asayiş baskını!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane ve Şişli’de narko-sokak uygulaması gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen tim, Sadabad Meydanı’ndaki kafeteryalara şok baskın düzenledi.

Uygulamada vatandaşların üstlerini arayan polis, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da gerçekleştirdi. Hassas burunlu narkotik köpeğiyle de kafeteryalar arandı. Öte yandan tim, Şişli Kuştepe’de çok sayıda metruk binada madde bağımlılarının uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaştı. Aynı gün metruk binalara baskın düzenleyen polis, çöplüğe dönen binalarda uyuşturucu madde kullanılan malzemeleri tespit etti. Malzemelere el koyan polis çevrede bir süre şüpheli şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştirdi.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:12
  1. İstanbul
  2. istanbul 1 kasım seçim sonuçları
  3. kağıthane
  4. şişli
  5. metruk bina
  6. baskın
  7. gbt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo'dan kritik görüşme
    1. Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo'dan kritik..
    2. Türkiye Barolar Birliğinden ABD'ye..
    3. 'Hazırlıklı olun' çağrısı: Türkiye..
    4. Tuncay Özkan, Uğur Dündar'ın ayağını..
    5. İsrail vahşetini seyrediyoruz
    6. Şok iddia! Üst düzey komutanın kızı..
    7. İncirlik Üssü ABD’ye kapatılacak mı?
    8. Cuper Özbekistan'ı çalıştıracak
    9. Cenaze gaspçısı alçak Siyonistler
    10. Çam balında hedef 50 milyon dolarlık..
    11. Kemal Kılıçdaroğlu: ABD'ye de aynı..
    12. Philip Cocu'nun yeni yardımcısı Erwin..
    13. RTÜK'ten manevi değerlerimizi hedef..
    14. Fildişi Sahilleri'ndeki FETÖ okulları..
    15. Kılıçdaroğlu'ndan ABD yaptırımlarına..
    16. Büyükbaş hayvanların beslenmesi..
    17. Şarjdayken sakın bunu yapmayın! Bomba..
    18. Şırnak’ta kamyonet uçuruma yuvarlandı:..
    19. AK Parti Kadın Kolları'nda yüzde 50..
    20. Assam 2. Arakan olmasın
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    İşte ABD'nin Soylu'ya yaptırım kararının asıl nedeni!
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...