  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da kaçak bahis operasyonunda 40 kişi yakalandı
Yerel

İstanbul'da kaçak bahis operasyonunda 40 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen kaçak bahis operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 09:21:00 -
İstanbul'da kaçak bahis operasyonunda 40 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçları kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, farklı sosyal medya platformlarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve bu sitelere para transferlerine aracılık etmek amacıyla banka hesabı açıp belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayarak organizasyona katkı sağlayan kişileri tespit etti.

Kimlikleri belirlenen 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunmayan 10 şüphelenin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23