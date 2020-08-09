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Aktüel

İstanbul'da jandarma ekipleri piknik alanlarında denetim yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:58:27 -
İstanbul'da jandarma ekipleri piknik alanlarında denetim yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların yoğun olarak kullandığı piknik alanları ve mesire yerlerine yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde 164 tim ve 388 personel yer aldı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen konular ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, vatandaşların piknik alanları ve mesire yerlerinde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyup uymadığını kontrol etti.

Ayrıca vatandaşlar, hırsızlık olaylarına karşı araçlarında değerli eşya bırakmamaları, araçlarını görebilecekleri yere park etmeleri ile orman yangınlarına karşı piknik ateşini kontrollü yakmaları konularında uyarıldı.

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