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Aktüel İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Aktüel

İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:41:24 -
İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası toplu ulaşım araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Sancaktepe Paşaköy gişelerinde denetim noktası oluşturan ekipler, şehirler arası toplu ulaşım araçlarını durdurarak, şoför ve yolcuların HES kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Ekipler, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri hatırlattığı şoför ve yolcuları maske ile sosyal mesafe konusunda ikaz etti. Kurallara uyan şoför ve yolculara da teşekkür edildi.

Bu arada, HES kodu taraması yapılan kişinin Kovid-19 hastası olduğu halde karantina sürecini ihlal ettiğinin belirlenmesi durumunda, karantina ihlali nedeniyle işlem yapıldığı, 112 ekiplerine haber verildiği ve kişinin sağlık ekiplerince karantinaya alınacağı bölgeye götürüldüğü öğrenildi.

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