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Yerel İstanbul'da intihar girişimi tramvay seferlerini durdurdu! Vince çıktı
Yerel

İstanbul'da intihar girişimi tramvay seferlerini durdurdu! Vince çıktı

Beyazıt'ta vince çıkan bir kişi intihar girişimin bulundu. Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 10:13:00 - 2022-08-31 10:17:41
İstanbul'da intihar girişimi tramvay seferlerini durdurdu! Vince çıktı

Fatih Beyazıt'ta dün gece saatlerinde bir kişi vincin tepesine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sabah saatlerine kadar süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca Kabataş-Bağcılar tramvayının Yusufpaşa-Sultanahmet durakları arasındaki seferler durduruldu. Adamın ikna edilmesinin ardından 2 saat duran seferler normale döndü. İntihar girişiminde bulunan kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tramvay seferlerinin durdurulmasıyla işlerine gitmek isteyenler yürümek zorunda kaldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 tramvay hattı güzergahında bulunan vinç üzerinde yaşanan intihar girişimi ve emniyet güçlerinin devam eden ikna çalışması nedeniyle güvenlik amaçlı hattımızın enerjisi kesilmiştir. Seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Bağcılar-Yusufpaşa arasında yapılmaktadır.T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda seferlerimiz normale dönmüştür." denildi.

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