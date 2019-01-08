İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti 3 bin 67 lira

İSTANBUL (AA) - Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, “İstanbul için iki çocuklu bir ailenin çalışanının alması gereken asgari düzeyde İnsani Geçim Ücreti (İGÜ) 2 bin 781 liradır. İki çocuklu, eşi çalışmayan bir bireyin alması gereken AGİ 286 lira. Toplamda 3 bin 67 lira İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti’nin karşılığı.” dedi.

Karahan, derneğin Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde, asgari geçim ücretine alternatif olarak geliştirilen "İnsani Geçim Ücreti" araştırmasının 2019 sonuçlarını açıkladı.

Karahan, iş ahlakının yaygınlaşması amacıyla kurulan ve üyelerinin işverenlerden oluştuğu bir sivil toplum kuruluşu olan İGİAD’ın, hak eksenli bir iş hayatı ve helal kazancın adil paylaşımı çerçevesinde çalışanların onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için 15 yıldır insani geçim ücretini (İGÜ) belirlediğini söyledi.

Uygulamada işverenlerin daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan derneğin İGÜ sayesinde iş görenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçladığını ifade eden Karahan, günümüzde dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin iş görenlerin aleyhine hızla bozulduğunu hatırlattı.

Krizlerden en fazla etkilenen ve gelir kaybına uğrayan kesim olan iş görenlerin emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücretinin işverenler için bir lütuf olmayıp hakkın kendilerine teslimi olduğunu anlatan Karahan, insanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kadar, çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücretinin de bir hak olduğunu söyledi.





- “Bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmekte”





İGİAD’ın önerdiği İnsani Geçim Ücreti’nin iş görenlerin harcamaları üzerinden reel rakamlarla hesaplandığını belirten Karahan, “İGİAD İnsani Geçim Ücreti Tespit Komisyonu’muz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri beylerin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İstatistiki Bölge Sınıflamasına dayanarak elde ettiği araştırmadaki sonuçları değerlendirerek 2019 yılı İnsani Geçim Ücreti’ni (İGÜ) belirlemiştir.” dedi.



İGİAD’ın belirlediği İGÜ’nün bireyi değil iki çocuklu bir ailenin onurlu yaşayabileceği insanca geçinebileceği aylık asgari geçim ücretini esas aldığını anlatan Karahan, şöyle konuştu:



“2019 yılı için Türkiye'de 12 ayrı bölgenin İnsani Geçim Ücreti belirlenmiş olup buna göre, İstanbul için iki çocuklu bir ailenin çalışanının alması gereken asgari düzeyde İnsani Geçim Ücreti 2 bin 781 liradır. Bu rakama Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dediğimiz rakam ilave değildir. 2019 yılı İGÜ’nün Türkiye ortalaması 2,204 liradır. Bu rakama da yine asgari geçim indirimi dahil değildir. Biliyorsunuz devletin 2019 yılı için açıklamış olduğu asgari ücret AGİ dahil 2 bin 20 liradır. AGİ’yi düştüğümüz zaman asgari ücret bin 830 liraya gelmektedir.



Devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD'ın belirlediği İnsani Geçim Ücretini (İGÜ) dikkate alması asgari ücrette iş gören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması ve bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir.”





- “Devletin açıklamış olduğu asgari ücretle Türkiye ortalaması arasında yaklaşık yüzde 20’lik bir fark var”





Karahan, bu yıl açıklanan İGÜ’de Asgari Geçim İndirimi’nin dahil olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmeleri yaptı:



“İstanbul için İGİAD’ın açıklamış olduğu İGÜ 2 bin 781 lira. AGİ’yi dahil ettiğimiz vakit iki çocuklu, eşi çalışmayan bir bireyin alması gereken AGİ 286 lira. Toplamda 3 bin 67 lira İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti’nin karşılığı, artı 286 lira AGİ. Toplamda 2 bin 490 lira… Yani devletin açıklamış olduğu asgari ücretle Türkiye ortalaması arasında yaklaşık yüzde 20’lik bir fark var.

İstanbul’a baktığımız zaman açıklanan 2 bin 20 lira asgari ücrete oranla farkımız yüzde 50. Biz iş verenler olarak, iş görenlerin İstanbul şartlarında AGİ dahil 3 bin 67 lira bir asgari ücretle ancak onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceği kanaatindeyiz.”







- “İş verenlerin maliyetini azaltsın, çalışanlarına versin”





Karahan, seçim dönemlerinde asgari ücret konusunda vaat yarışı yaşandığını anımsatarak, “Varsın çalışanlarımız hak ettikleri ücretleri alabilsinler, buna da seçimler malzeme olsun. Neticede dar gelirli çalışanlarımızın hanesine giren gelirde kısmi artış olursa, bu ülkenin toplumsal barışına da yansıyacaktır.” diye konuştu.



İGİAD’ın 15 yıldır önerdiği şekilde asgari ücrette bölgesel farklılaşmaya gidilmesi gerektiğini söyleyen Karahan, iş verenin üzerindeki maliyetlerin de azaltılması gerektiğini kaydetti.



Karahan sözlerini şöyle tamamladı:



“Şu an devletin açıklamış olduğu 2 bin 20 lira asgari ücretin iş verene maliyeti bin 30 lira. Bu dünya ortalamalarının oldukça üstünde olan bir rakamdır. Yani iş verenlerin maliyetini azaltsın, bu azaltılan maliyeti çalışanlarına versin yine. Biz buradan kendimize bir şey istemiyoruz… Devletin asgari ücretten almış olduğu vergiyi mutlaka ama mutlaka azaltması gerekmektedir. ”



İGİAD İnsani Geçim Ücreti Tespit Komisyonu üyeleri Korkmaz ve Eğri de araştırmaya ilişkin detaylı bilgileri katılımcılarla paylaştı.











