İstanbul’da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

Karadan ve denizden 1 yıl boyunca İstanbul’u kuşatan Mesleme Bin Abdülmelik kumandasındaki ordu tarafından 717 yılında inşa edilen ve daha sonra kiliseye çevrilen, Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet’in kenti fethetmesinin ardından da tekrar aslına dönüştürülen Arap Camii, İstanbul semalarında Ezanı Muhammedi’nin yankılandığı ilk cami olma özelliğini taşıyor. Galata’daki Perşembe Pazarı’nın labirent sokaklarında karşınıza çıkan, İstanbul’un en ilginç yapılarından Arap Camii, kilisenin çan kulesinden çevrilen, 102 merdivenli, sivri külahlı, kare şeklindeki sıra dışı minaresiyle klasik Osmanlı tarzından ayrılıyor. Karakteristik özelliklere sahip camide, yaptırılan restorasyonlarla her ne kadar büyük ölçüde İslamlaşmışsa da gotik geçmişini belgeleyen mimari ögelerin fark edilmesi mümkün.