İstanbul’da iklim değişikliği zirvesi

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

COP28’de masaya yatırılacak çevrenin korunması ve iklim değişikliği riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar Dubai’deki zirve öncesinde İstanbul’da düzenlenen “BeforeCOP Türkiye Zirvesi”nde, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı moderatörlüğünde alanında uzman isimler tarafından ele alındı. BAE’nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne değinerek, “Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere, bu bağlamda öncülük ettikleri girişimleri takdir ediyoruz” dedi. Ilıcalı da, “Geleceğimiz olan çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Sıfır Atık projesinin 2017’den bu zamana kadar Türkiye’de aldığı mesafe takdire şayandır” dedi.