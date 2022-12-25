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Gündem İstanbul'da iğrenç olay! Metro durağında tuvaletini yaptı
Gündem

İstanbul'da iğrenç olay! Metro durağında tuvaletini yaptı

İstanbul'da bir kişi, metro durağında oturarak tuvaletini yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 14:24:00 -

İstanbul'da her gün on binlerce İstanbullunun kullandığı metroda iğrenç bir olay yaşandı.

İddiaya göre, Maltepe bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde istasyonda bekleyen bir kişi herkesin gözü önünde kıyafetlerinin çıkarıp duvar dibine çömerek tuvaletini yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntü tepki toplarken şahısla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise öğrenilemedi.

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Yorumlar

ata

ist.da otuz milyon yaşıyor. tuvalet problemi felaket... yahu teme girdin mi iki saat kilittesin... soğuğu var. yaşlısı var. çocuğu var. hamilesi var. bunlar robot mu kardeşim... hastaneye yol yapmaktan aciz bi belediye istanbula çok yakışıyor....

Vahap Kalyoncu

Dayağı hak etmiş atan yokmuş.
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