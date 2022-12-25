İstanbul'da iğrenç olay! Metro durağında tuvaletini yaptı

İstanbul'da her gün on binlerce İstanbullunun kullandığı metroda iğrenç bir olay yaşandı.

İddiaya göre, Maltepe bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde istasyonda bekleyen bir kişi herkesin gözü önünde kıyafetlerinin çıkarıp duvar dibine çömerek tuvaletini yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan o görüntü tepki toplarken şahısla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise öğrenilemedi.