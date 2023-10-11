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Sosyal Medya İstanbul'da İETT otobüsü yayayı ezdi: Dehşet anları kameraya böyle yansıdı
Sosyal Medya

İstanbul'da İETT otobüsü yayayı ezdi: Dehşet anları kameraya böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 14:20:00 -
İstanbul'da İETT otobüsü yayayı ezdi: Dehşet anları kameraya böyle yansıdı

İstanbul Pendik'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye İETT otobüsü çarpmasıyla ortalık karıştı. Yaralanan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Her gün ulaşımda aksama, bozuk asansörler ve yürüyen merdivenlerle gündeme gelen İBB yönetimindeki mega kentte, sürekli arıza yapan İETT arızları, şoförlerin yaptığı kazalar bardağı taşıran son damla oldu.

Pendik'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye İETT otobüsü çarptı.

Doğu Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir süre orta refüjde yürüdükten sonra caddeye indi.

Tam o sırada caddede ilerleyen İETT otobüsü yayaya çarptı.

Kaza anı böyle görüntülendi


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Yaralanan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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