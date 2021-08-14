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Gündem

İstanbul'da İETT otobüsü cayır cayır yandı!

İstanbul Küçükçekmece'de bir belediye otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 21:48:00 - 2021-08-14 22:00:17

Küçükçekmece’de bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Otobüs alevlere teslim oldu

Küçükçekmece’de bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle cayır cayır yanmaya başladı. Otobüsün yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Öte yandan alevlere teslim olan otobüs olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yorumlar

hizipsavar

bu ekoş milleti öldürecek bu ne ya alın şunu görevden allooo istanbul hakı. çok geç olacak yarın.
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