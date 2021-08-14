İstanbul'da İETT otobüsü cayır cayır yandı!
İstanbul Küçükçekmece'de bir belediye otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Küçükçekmece’de bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Otobüs alevlere teslim oldu
Küçükçekmece’de bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle cayır cayır yanmaya başladı. Otobüsün yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Öte yandan alevlere teslim olan otobüs olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.