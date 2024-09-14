  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da İETT otobüsü alev aldı
Gündem

İstanbul'da İETT otobüsü alev aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 00:32:00 -
İstanbul'da İETT otobüsü alev aldı

Beyoğlu’nda durakta kalkış saatini bekleyen İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kaldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fındıklı otobüs durağında kalkış saatini bekleyen 34 HO 2543 plakalı İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü’nün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden yolcular panik içerisinde kendilerini dışarı atarken bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında otobüste hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

İstanbul’da sıradan bir gün! Ekrem uyuyor İETT yanıyor
İstanbul’da sıradan bir gün! Ekrem uyuyor İETT yanıyor

Gündem

İstanbul’da sıradan bir gün! Ekrem uyuyor İETT yanıyor

İETT otobüsü yine yandı
İETT otobüsü yine yandı

Gündem

İETT otobüsü yine yandı

İETT otobüsü yine kazaya karıştı
İETT otobüsü yine kazaya karıştı

Yerel

İETT otobüsü yine kazaya karıştı

İstanbul'da faciadan dönüldü! İETT otobüsü son anda kurtuldu
İstanbul'da faciadan dönüldü! İETT otobüsü son anda kurtuldu

Gündem

İstanbul'da faciadan dönüldü! İETT otobüsü son anda kurtuldu

İETT otobüsü yine kaza yaptı! Polis ve itfaiye olay yerinde
İETT otobüsü yine kaza yaptı! Polis ve itfaiye olay yerinde

Yerel

İETT otobüsü yine kaza yaptı! Polis ve itfaiye olay yerinde

İETT otobüsü kaza yaptı! Şoför tepki üzerine otobüsten çıkamadı
İETT otobüsü kaza yaptı! Şoför tepki üzerine otobüsten çıkamadı

Yaşam

İETT otobüsü kaza yaptı! Şoför tepki üzerine otobüsten çıkamadı

AK Parti'den İmamoğlu’na sert uyarı! "İstanbullular İETT’de can vermek istemiyor"
AK Parti'den İmamoğlu’na sert uyarı! "İstanbullular İETT’de can vermek istemiyor”

Gündem

AK Parti'den İmamoğlu’na sert uyarı! "İstanbullular İETT’de can vermek istemiyor”

İstanbulluların canı kimlere emanet! İETT şoförünün yaptığı ‘pes’ dedirtti
İstanbulluların canı kimlere emanet! İETT şoförünün yaptığı ‘pes’ dedirtti

Gündem

İstanbulluların canı kimlere emanet! İETT şoförünün yaptığı ‘pes’ dedirtti

İETT otobüsünde yangın çıktı, can pazarı yaşandı
İETT otobüsünde yangın çıktı, can pazarı yaşandı

Gündem

İETT otobüsünde yangın çıktı, can pazarı yaşandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

İSTANBUL BELEDİYESİ PKK YANDAŞLARINI BELEDİYEYE İŞE ALIRSA, PKK DAĞDAKİ AĞALARI ONLARA NE DERSE YAPMAK ZORUNDADIR, DĞÜLARDA YAPAMADIKLARINI BU YOLLA ŞEHİRLERDE YAPARAK KAMU MALLARINA VE İNSANLARIMIZA ZARAR VERİYORLAR, BUNUN ÜZERİNDE TİTİZLİKLE DURULMASI İSTANBUL GİBİ BELEDİYELERİN HAYATİ TEHLİKELERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ, DEVLETİN İMKANLARIYLA DEVLETE ZARAR VERDİRENLERE MUTLAK HESABI SORULMALIDIR.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23