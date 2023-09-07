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Gündem İstanbul’da İETT arızaları bıktırdı! Vagondan çıkan dumanlar vatandaşa korkulu anlar yaşattı Ya adam gibi başkanlık yap ya da çek git
Gündem

İstanbul’da İETT arızaları bıktırdı! Vagondan çıkan dumanlar vatandaşa korkulu anlar yaşattı Ya adam gibi başkanlık yap ya da çek git

Yeniakit Publisher
2023-09-07 08:16:00 -

İstanbul'da Topçular hattında arızalanan ve vagondan dumanlar çıkan tramvay nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Seferlerin aksaması nedeniyle vatandaşlar CHP yönetimindeki İBB'ye ve İmamoğlu'na “Ya adam gibi başkanlık yap ya da çek git” diye tepki gösterdi.

Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan ve vagonundan duman çıkan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı.

Hattaki Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu.

Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.

Arıza nedeniyle hattın Mescid-i Selam yönünde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi, durakta ise yoğunluk oluştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı yolcuların, vagonundan duman çıkan tramvaydan endişeyle inip durağa yöneldiği anlar yer aldı.

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