İstanbul’da ideolojik söğüşleme

Harun Sekmen İstanbul

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yandaşların kazanç kapısı haline geldi. İsraf edebiyatıyla halkı kandırmayı başaran İmamoğlu, milletin alın terini solcu kimlikleriyle bilinen sanatçılara yedirmeye başladı. Şevval Sam, Athena, Fettah Can, Fatih Erkoç, Resul Dindar gibi isimlere konser adı altında milyonları akıtan İmamoğlu, büyük bir ikiyüzlülüğe imza attı. Sadece yandaş sanatçıları değil medyayı da semirten İmamoğlu, Sözcü, Cumhuriyet, Oda TV, Karar gibi gazeteleri belediye reklamlarıyla ihya etti. Belediye tesislerini komünist propaganda içeren sözde sanat eserlerine de açan İmamoğlu, Nazım Hikmet’in hayatının anlatıldığı Merhaba Güzel Vatanım adlı manipülasyon içeren filmin galasını da belediyeye ait Cemal Reşit Rey Salonu’nda yaptırdı.

Yandaşları Ekrem doyuruyor

İstanbul’u kitabına uygun bir şekilde söğüşleyen CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu, büyük bir aymazlık örneği sergiliyor. Göreve geldiği günden bu yana AK Parti’nin nihayetlendirme aşamasında olduğu projeleri denetlemek ve açmaktan öteye gidemeyen İmamoğlu, belediyenin imkanlarını da yandaşlarına yediriyor. ‘Her kuruşun hesabını soracağız’ edebiyatıyla seçim çalışmalarını yürüten İmamoğlu, milyonları yandaşlarının üzerine saçıyor. Kâh konser adı altında, kâh da gazete ilanı kılıfıyla destekçilerini semirten İmamoğlu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını ‘yoldaşlarına’ yediriyor. Yandaşlarını doyurmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan İmamoğlu, kendisine yakın sanatçıları konser bahanesiyle ihya ediyor. Şevval Sam, Fatih Erkoç, Athena, Resul Dindar, Fettah Can gibi solcu kimliğiyle bilinen sözde sanatçılara konser verdiren İmamoğlu, milyonlarca lirayı heba ediyor.

Solcuların geçim kapısı oldu

Konser verdireceği sanatçıların siyasi aidiyetini göz önünde tutan İmamoğlu, ‘ideolojik’ bir söğüş gerçekleştiriyor. Reklam bahanesiyle solak medyayı da paraya boğan İmamoğlu, haberden ziyade propaganda metinleriyle dolu gazetelerin boş sayfalarını reklamlarla dolduruyor. Sözcü, Cumhuriyet, Oda TV ve Karar gibi medya organlarına peşi sıra reklamlar veren İmamoğlu, belediyenin parasını imaj parlatma faaliyetlerine kurban ediyor. Daha önce de İBB ile Cumhuriyet Gazetesi arasında aylık 341 bin liralık sözleşme imzalayan CHP’li İmamoğlu büyük tepkiye neden olmuştu. Solcu kimliğiyle bilinen Ahmet Ümit’in, komünist Nazım Hikmet’in hayatını anlattığı Merhaba Güzel Vatanım isimli sinema filminin galası alışılagelmişin dışında yapıldı. Propaganda filmini adeta sahiplenen İmamoğlu, belediyeye ait Cemel Reşit Rey Konser Salonu’nu filmin galası için tahsis etti.

Ecdad düşmanlarını da ihya etti

Atamalarda da ideolojik saikleri ön planda tutan İmamoğlu, belediyenin birçok kritik birimini CHP’li isimlerle doldurmuştu. Son olarak İBB Kültür AŞ’ye, iflah olmaz Osmanlı düşmanlığıyla bilinen Sinan Meydan’ı atayan İmamoğlu, ecdad düşmanlarını da maddi refaha kavuşturmuştu.