İstanbul'da hissedilen depremin ardından bakanlardan kritik açıklama!

Marmara Denizi'nde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevresinden de hissedilen bir deprem oldu. Depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kritik açıklama

AFAD'TAN DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'tan gelen son dakika haberine göre Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nin Mudanya açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1’lik depremden 3 dakika sonra aynı bölgede 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD'tan yapılan açıklamada; ''Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir.

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Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'' denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. " dedi.

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

KURTULMUŞ: GEÇMİŞ OLSUN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Marmara Denizi'nde meydana gelen ve bölgede hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

BAKAN KOCA: TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası şu açıklamalarda bulundu: "10.42’de Bursa Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bursa, Yalova, İstanbul ve Kocaeli’deki Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülmüş, depremin hissedildiği yerlerde merkezlere olumsuz bir çağrı gelmediği bilgisi alınmıştır. Bölgeye ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir."

BAKANLIKTAN UYARI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Marmara Denizi'nde art arda meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki 2 depremin ardından kritik uyarılarda bulundu.

Bakan Sayan, "Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300'ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bu tür yoğunluk olan dönemlerde internet tabanlı arama yapmamız ve SMS kullanmamız oldukça önemli." dedi.