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Gündem İstanbul'da hırsızlara meydan dayağı! Sonunda hastaneye kaldırıldılar
Gündem

İstanbul'da hırsızlara meydan dayağı! Sonunda hastaneye kaldırıldılar

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 dairede hırsızlık yapan şüpheliler, binaya girerken yakalandı. Çevredekiler tarafından darbedilen şahıslar, hastaneye kaldırıldı. . Hırsızlar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 16:32:00 -
İstanbul'da hırsızlara meydan dayağı! Sonunda hastaneye kaldırıldılar

Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık şüphelisi iki kişi, binanın 4 dairesine teker teker girerek bir miktar para, cep telefonu ve kıyafet çaldı.

Dinlenerek dövdüler

Binadan çıktıktan sonra yakındaki başka bir binaya girmeye çalışan hırsızlar, çevredekiler tarafından yakalandı. Cadde üzerindeki esnaf ile vatandaşlar yakaladıkları hırsızları darbetti.

Hırsızlar tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Darbedilen hırsızlar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hırsızlar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Hırsızların darbedildiği anlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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