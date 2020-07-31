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Aktüel

İstanbul'da havadan trafik ve kurban kesimi denetimi

Bayram dolayısıyla denetimlerini artıran polis ekipleri, trafik kurallarını ihlal edenlerle kurban kesimini açık alanda yapan vatandaşlara cezai işlem uyguladı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 13:35:19 -
İstanbul'da havadan trafik ve kurban kesimi denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekiplerince yapılan helikopter destekli denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler ile açık alanda kurban kesimi yapan kişiler tespit edilerek ceza kesildi.

Polis ekiplerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde havadan ve karadan yaptığı uygulamada, trafik ihlallerine yol açan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan polis noktalarına bildirildi.

Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

Yetkililerce belirlenen kurban kesim alanları dışındaki yerlerde kesim yapan vatandaşlara yönelik de polis ekiplerince havadan denetim yapıldı.

D-100 ve D-80 otoyolu ile Tekirdağ sınırında denetleme yapan polis ekipleri, açık alanda kurban kesimi yaptığı belirlenen vatandaşlara ceza kesti.


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