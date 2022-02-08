İstanbul'da hava nasıl olacak? Son dakika İstanbul hava durumu: Yağış ne kadar sürecek?

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış, İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkili oldu. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler göle dönen yollarda zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Hava nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumu tahminleri! Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı Batı Karadeniz, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu kar yağışlı, kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstabul hava durumu!

Son hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yurt genelinde soğuk hava devam ederken İstanbul'da yağmur ve sağanak yağış, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul’da bugün ava nasıl olacak? İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu, kuvveti olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İstanbul’da yağış ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'da beklenen yağışların Pazartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesi ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerler) karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.