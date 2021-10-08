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Gündem İstanbul'da hava destekli denetim
Gündem

İstanbul'da hava destekli denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hava destekli denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 17:13:00 -
İstanbul'da hava destekli denetim

Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler helikopterle havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.

Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Trafik uygulamasında hatalı sollama yapan, kurallara aykırı şerit değiştiren, emniyet kemeri takmayan sürücüler ile direksiyonda telefonla konuşan sürücülerin tespiti yapıldı.

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