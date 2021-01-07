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Gündem İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı
Gündem

İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı

İstanbul Şişli ilçesinde yer alan Okmeydanı'nda polis ekipleri sıkı bir denetime başladı. Denetime Özel Harekat ve Yunus polisleri de destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 17:46:00 - 2021-01-07 18:14:01
İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı

İstanbul Şişli'de polis bir bölgenin giriş çıkışlarını kapatarak sıkı bir denetim yapmaya başladı. Kontrol noktaları oluşturan ekipler, araçlarda ve yayalarda arama ve GBT taraması yapıyor. Denetimlere Özel Harekat ve Yunus polisleri de destek veriyor.

Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat polisi destek verdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan denetimde bölgenin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu.

Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok birimden polis ekibi destek verdi.

Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Arama noktalarında yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli buldukları kişiler ile ilgili çalışma yaptı.

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