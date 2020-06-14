İstanbul'da hareketli saatler! Mahalleliye pompalı tüfekle saldırdılar
İstanbul'un Şişli ilçesinde motosikletle tehlike saçan magandalar, kendileri uyaran mahalleliye pompalı tüfekle saldırdı. Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.
Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı. Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı.
Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.