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İstanbul'da hareketli dakikalar! Para dolu çantayla kayıplara karıştılar

İstanbul'un Güngören ilçesinde silahlı iki gaspçı, bir kişiyi vurarak elindeki para dolu çantayı alıp ortadan kayboldu. Emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

07 Aralık 2018 Cuma 17:44
İstanbul'da hareketli dakikalar! Para dolu çantayla kayıplara karıştılar

Güngören'de silahlı iki gaspçı, bir kişiyi vurarak elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gaspçıların kaçış anları cep telefonu ile kaydedildi. Polis kayıplara karışan gaspçıları bulmak için çalışma başlattı.

Para dolu çantayla kaçtılar

İstanbul Güngören'de silahlı iki kişi, elinde para dolu çanta ile yolda yürürken bir kişiyi vurardu.

Zanlılar, vurdukları kişinin elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gaspçıların kaçış anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ile kaydedildi.

Polis gaspçıları yakalamak için operasyon başlattı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:44
  1. İstanbul
  2. Güngören

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