İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Maltepe arasında trafiğin her iki yönde yer yer yoğunlaştığı görülüyor. Kadıköy ile Kartal arasında bazı bölümlerde de trafik çift yönlü ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şile yolu Çekmeköy yönünde ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Çamlıca ile Ataşehir arasında trafikte yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Topkapı'dan başlayan trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar devam ediyor. Saadetdere mevkisinde ve Haramidere'de de araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Esenler'den Mahmutbey gişelere kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde trafikte yoğunluk gözleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğun seyrediyor.

Avrasya Tüneli'nin girişlerinde de trafiğin yoğun olduğu gözleniyor.

Kentte mesai bitiminde başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre saat 19:37 itibarıyla yüzde 65'e düştü.