  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da hafta sonu yolculuk azaldı hafta içi arttı
Aktüel

İstanbul'da hafta sonu yolculuk azaldı hafta içi arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:07:20 -
İstanbul'da hafta sonu yolculuk azaldı hafta içi arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da geçen ay toplu taşıma yolculukları hafta sonunda yüzde 21 azalırken hafta içinde yüzde 11 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımına ilişkin eylül ayı verilerini paylaştı.

İstanbul'da toplu taşımada aylık artış, ağustosta yüzde 5,7, eylülde yüzde 1,7 oldu.

Eylül ayında, hafta sonu yolculuklarında aylık yüzde 21 oranında azalış, hafta içi yolculuklarında ise yüzde 11 artış meydana geldi.

Ağustos ayında, vatandaş geçişlerinde aylık yüzde 2 azalış meydana gelirken, öğrencilerde yüzde 9,4, 60 yaş üstünde yüzde 0,9 ve engelli vatandaş yolculuklarında yüzde 4,5 artış görüldü.

- En çok Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanıldı

Eylül ayında hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı ağustos ayı seviyesinde günlük ortalama 491 bin 109 olarak gerçekleşti. En yoğun geçiş 1-4 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. En yoğun gün ise 509 bin 584 araç ile 4 Eylül Cuma günü oldu.

Yaka geçişlerinin yüzde 39,1'ini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yüzde 46,1'ini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yüzde 5,9'unu Yavuz Sultan Selim ve yüzde 8,9'unu ise Avrasya Tüneli'nden yapılan geçişler oluşturdu.

Ağustos ayında hafta içi ortalama trafik yoğunluk indeksi 27 ölçülürken, eylül ayında indeks 30'a çıktı. Hafta içinde zirve yoğunluk saat 18.00'da 61 olarak ölçüldü. Hafta sonunda, ağustosta 18 olan indeks eylülde 23 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gündem

Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme

Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Mü..
Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Seri üretim bandına oturan aşıdan ilk görüntü
Gündem

Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Seri üretim bandına oturan aşıdan ilk görüntü

Pfizer ve BioNTech ilaç şirketlerinin geliştirdiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısının ilk görüntüleri yayınlandı.

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti
Gündem

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti

Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Çoşkun hayatını kaybetti.
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay