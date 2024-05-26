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Gündem İstanbul'da görülen UFO şaşırttı
Gündem

İstanbul'da görülen UFO şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 14:18:00 -

İstanbul semalarında gece saatlerinde fosforlu yeşil renk tonlarında sabit bir cisim görenlerin ilgisini çekti.

İstanbul semalarında gece saatlerinde fosforlu yeşil renk tonlarında sabit bir cisim görenlerin ilgisini çekti.

Herkesin önce uçaklara tutulan yeşil lazer sandığı cisim dakikalarca havada sabit bir şekilde hareket etmeden durunca görenlerde UFO şüphesi yarattı.

Kimi vatandaşlar 155’e durumu ihbar ederken, cisime drone şüphesiyle yaklaşanlar da oldu. Ancak uzun süre havada kalması dikkat çekti.

Birçok kişinin de farklı açılardan aynı görüntüyü paylaşması sosyal medyada gündeme oturdu.
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