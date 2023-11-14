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Yaşam İstanbul’da gökkuşağı! O anlar kaydedildi
Yaşam

İstanbul’da gökkuşağı! O anlar kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-11-14 10:14:00 -

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı herkesi kendisine hayran bıraktı.

İstanbul semalarında dün gün batımında oluşan gökkuşağı manzarası havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu. Rengarenk gökyüzü gün batımıyla masalsı kareler oluşturdu.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası gün batımında oluşan gökkuşağı Beylikdüzü semalarında havadan görüntülendi. Gökyüzünde oluşan renk cümbüşü şehrin manzarası ile birlikte vatandaşların ilgi odağı oldu. Yağmur bulutları ile birlikte oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktırdı. Gökkuşağı yaklaşık 20 dakika boyunca net bir şekilde gözüktü.

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