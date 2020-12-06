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Aktüel İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı
Aktüel

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:17:49 -
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir tırda Suriye uyruklu 9 sığınmacı yakalanırken, sürücüsü gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık'ta saat 14.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tırın içinde yabancı uyruklu kişiler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından Almanya plakalı tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arasında 2 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 9 Suriyeli sığınmacı yakalandı.

Tır şoförü Nihat S. (55) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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