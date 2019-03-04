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İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

İstanbul Hasköy'de çok sayıda kişi sabah uyandığında kapılarından içeriye atılmış içinde 1000 TL bulunan zarflarla karşılaştı. Şimdi tüm mahalleli 'Hızır' ismini verdikleri bu hayırseverin kim olduğunu merak ediyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:40
İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

Hasköy'de çoğunluğu gecekondudan oluşan mahallede hemen herkes 1 aydır gece kapılarının arasından bırakılan para dolu zarfları ve bunu kimin yaptığını konuşuyor. Bazı kişiler sabaha karşı mahalleye giriyor ve önceden belirledikleri maddi durumu kötü ailelerin kapıları arasından içeriye zarf bırakıyor. Bazı eve tek, bazılarına ise 2 ya da 3 zarf. Zarfların her birinden bin TL çıkıyor.

Sabah kalktıklarında zarfları görenler, içine açtıklarında da büyük şaşkınlık yaşıyor. Her zarfta bin TL bulunuyor. Aynı zarfların başka evlere de bırakıldığını öğrenenler, daha sonra bunun bir yardım zarfı olduğunu anlayarak rahatlıyor. Şimdi herkesi 'Hızır" adını verdikleri bu hayırseveri merak ediyor.

DHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden Paşa Ali Bilgin, "Sabah namaz vakti kalktım evde tespih çekiyorum. Abdest aldım. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. Ne oluyor, dedim. 'Amca bir zarf bıraktım pazar parası yaparsınız' dedi. Dedim ki 'Burada bir hane yok. Bacım da var' dedim. Yukarılarda ona da vermişler. Dağıtarak gelmişler. Sonra gittiler. Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım bin TL var. 3 zarf aldık. 'Nereden geldi bu para?' dedim. 'Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler." diye konuştu.

''Böyle insanlara ihtiyaç var''

Bir başka mahalle sakini Mustafa Bilgin de, "Buradan geçerken ışığı görüyorlar. Burada duruyorlar. Abimi görüyorlar. Zarf veriyorlar 2-3 tane. Bin lira varmış zarfta. Sonra da gidiyorlar." dedi.

Metin Canbolat ise, "Gerçekten durumu iyi olmayan evleri görerek kapı altlarından zarfı attıklarını söylüyorlar. Alanlar da 'aldık' diyorlar. Ama kim olduğunu, ne için yapıldığını bilmiyorum. 10- 15 kişiden duyduk para alan. Ama mahallede çok fazla alan var. Daha önce bir sefer daha söylenmişti. Şimdi yakınımızdaki insanlar alınca biliyoruz. Allah razı olsun bu insandan. Bize gelen olmadı ama bu kadar evi neşelendirdi, şenlendirdi. Böyle insanlara ihtiyaç var." diye konuştu.

''40 senedir buradayım böyle bir şey görmedim''

Bir diğer mahalle sakini Yaşar Bilgin de "Geçen hafta ve ondan önceki hafta oldu. 2 defa oldu bu ay içerisinde. Birinde sabah 06.30 da diğerini de gece 23.30'dan sonra dağıtmışlar. Bizde babam almış sabah dağıtıldığında. Zarflardan bin lira çıktı. 40 senedir bu mahalledeyim böyle bir şey görmedim. Allah razı olsun. Diğer iş adamlarına da örnek olsun. Herkes bir mutlu oldu. Babam da ihtiyacı olan akrabalarına da dağıttı. duyduğumuz 15, 20 ev var. Ama daha fazlası var. Kimse söylemiyor." diye konuştu.

''Zengin olup burayı unutmayan biri olabilir''

Bir başka mahalle sakini Oğuzhan Erzurumlu da, "Bize gelmedi ama mahallede ihtiyacı olan evlere vermişler. Bir sonraki gelmelerinde verdiklerine vermemişler. Araştırmışlar ihtiyacı olanlara vermişler. Allah razı olsun abi. Atladıkları da olmuş ama birçok aileye vermişler. Bizi atlamışlar. Allah razı olsun. Benim tahminim burada eskiden oturan daha sonra zengin olup burayı unutmayan biri olabilir parayı dağıtan kişi. Çünkü bu kadar ihtiyacı olan evleri bilmesi imkansız." dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:40
  1. Erzurum
  2. hayırsever
  3. hasköy

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 40 dk önce
    Devlet kanun ve kurallar çerçevesinde sosyal sistem kurmalı. Bireysel yardım güzel olmakla birlikte, devletin veya belediye, parti yardımları İSLAMİ de değil insanide değil. Otomatik olarak sosyal bakanlığının il, ilçe ve mahalle şubesinden BELİRLENMİŞ miktar yatırılmalıdır. Bir bütün olarak nerden buldun yasası ile kim nereden ne kadar kazanıyor, kazansın kazanmasın , yıllık mecburi beyanname verme sistemine geçilmeli.
  • serkanserkan48 dk önce
    çağın Huseyini
  • FethiFethi1 sa önce
    FETTUŞI LER o kadar yardım ve burs topladılar milletten ama hiç böyle birşey yapmadılar. Burs alan çocuklar afrikada zengin çocukları idi. Fetönün para toplamaktan ve saf çocukları çalmaktan başka bir faydası olmadı.Ama aldattıkları 1 dolarlıklar hâlâ onu savunuyor. Bence hepsi bir büyü altında. Yoksa o esrarengiz bakışlar ve bu kadar doğruyu görememe olmaz
  • OSMANLIOSMANLI1 sa önce
    ALLAH yardımseverlerden razı olsun , ALLAH varlıklarınızı eksik etmesin .
  • Halit Halit 1 sa önce
    Ben yapsa idim haber yapılmasına çok gönül koyardım lütfen böyle güzel adetlerimizi yapan her kim ise ondan Allah razı olsunhaber yapıp mahcub etmeyin lütfan.
  • düşündüşün1 sa önce
    kesinliklen çağdaş batıcı aydın ilerici laik birolmaolasılığı sifir

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