İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Pendik'te, mevlide katılan çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
İstanbul Pendik'te, komşular arasında düzenlenen mevlide katılan çok sayıda vatandaş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Sülüntepe Mahallesi'nde, öğle saatlerinde komşular arasında düzenlenen mevlit yemeğine katılan vatandaşlardan birçoğu yemekten sonra rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırıldılar
Rahatsızlanan vatandaşlar, akşam saatlerinde çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.