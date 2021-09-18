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Yaşam İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Yaşam

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Pendik'te, mevlide katılan çok sayıda kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 02:35:00 -
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Pendik'te, komşular arasında düzenlenen mevlide katılan çok sayıda vatandaş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Sülüntepe Mahallesi'nde, öğle saatlerinde komşular arasında düzenlenen mevlit yemeğine katılan vatandaşlardan birçoğu yemekten sonra rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırıldılar

Rahatsızlanan vatandaşlar, akşam saatlerinde çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

 

 

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