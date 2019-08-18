İstanbul’da geniş kapsamlı narkotik operasyonu: 11 gözaltı

Kurban Bayramı arifesinde kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İstanbul polisi, takibe aldıkları uyuşturucu taciri çeteye Şişli ve Sarıyer’de operasyon düzenlendi. Havadan polis helikopterinin destek verdiği ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çamaşır makinesinin altında ve televizyon askı aparatına gizlenmiş ele geçirilen yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu maddeye ise el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı arifesinde kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, fiziki ve teknik takipler sonucunda sevkiyatın Şişli Kuştepe Mahallesi’ne yapılacağı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu taciri çetenin Sarıyer Armutlu Mahallesi’nden Kuştepe’ye sevkiyatı yapacağına da öğrenen İstanbul polisi, çete üyelerinin sevkiyattan önce motosikletle güzergahta keşif yaptığını ve polis kontrol noktalarının olup olmadığını kontrol ettiğini tespit etti. Tespitlerin ardından hazırlıklarını tamamlayan polis, operasyon için düğmeye bastı.

Polis ile şüpheliler arasında çatışma çıktı

Çeteye düzenlenen ilk operasyonda Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletli kuryeye müdahale ederek üzerindeki iki şüpheliyi durdurmak istedi. Ancak şüpheliler motosikleti polisin üzerine sürdü ve bir polisi motosikletle çarparak yaraladı. Ardından saldırganlardan biri polise ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmanın sonucunda silahla vurularak yakalanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli de yine polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin çantasında iki kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ardından şüphelilerden biri sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu taciri çeteye şok operasyon

Operasyon ardından polis, tutuklanan şüphelinin Sarıyer Armutlu’daki evini tespit ederek operasyon düzenlendi. Operasyonda evin balkonunda saksılara ekili halde çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirlerin ele geçirilmesinin ardından operasyonu daha da derinleştiren İstanbul polisi, şüphelilerin Kuştepe’de faaliyet yürüten bir uyuşturucu çetesinin üyeleriyle irtibatlı olduklarını belirledi. Bunun üzerine saat 15.00 sıralarında çeteye ikinci bir operasyon düzenlendi. Özel harekat, çevik kuvvet polislerinin destek verdiği, polis helikopterinin de havadan kontrol yaptığı geniş çaplı operasyonda 4 ayrı adrese girildi.

Yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Havadan ve karadan adeta abluka altına alınan semtte hassas burunlu ve özel eğitimli olan “Dark” ismindeki narkotik köpeği evlerde arama yaptı. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda çamaşır makinesinin altından ve televizyonun askı aparatına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 11 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 3 kilogram “skunk” diye tabir edilen ot esrar, hint kenevirleri, metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Şahıslar işlemlerinin yapılması için emniyete götürülürken, maddelere ise el konuldu. Operasyonlarda ayrıca tabanca, kurusıkı silah, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden el edilen bin 740 lira para ele geçirildi.