İstanbul’da “Gazze Kardeşlik Şenliği” düzenlendi

Karne alacak çocukların eğlenmesi ve Filistin’de yaşananlara karşı farkındalıklarının artması amaçlanan programa, İstanbul’da ikamet eden yüzlerce çocuk anneleriyle birlikte katıldı.

Birçok etkinlik ve oyun alanının kurulduğu programda, Nasreddin Hoca ve Karagöz Hacivat gösterileri, Resul Aydemir (Misal) konseri, kareografi ve akrobasi gösterileri düzenlendi. Çocuklar; şişme oyun alanları, jenga oyun alanları, geleneksel oyun alanları ve aktivite noktalarında doyasıya eğlendi. Yemek ve dondurma ikramlarında bulunulan programda, İHH Arama Kurtarma Birimi’ne bağlı arama kurtarma köpekleri de bir gösteri yaptı.

Programda çocuklar hep birlikte Türkiye ve Filistin bayrağı ile Mescid-i Aksa görselinin bulunduğu “Özgür Filistin” yazılı pankart açtı.



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