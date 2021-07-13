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Yaşam İstanbul'da gaspçı dehşeti! Defalarca bıçakladı
Yaşam

İstanbul'da gaspçı dehşeti! Defalarca bıçakladı

Esenler'de kimliği belirsiz bir kişi, yabancı uyruklu bir vatandaşı gasp etti. Cep telefonunu vermemek için direnen şahıs, gaspçı tarafından defalarca bıçaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 10:32:00 -

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta, kimliği belirsiz bir kişi yolda beklemeye başladı.

Kuaförden çıkan yabancı uyruklu bir vatandaşı yanına çağıran kimliği belirsiz şahıs, cep telefonunu istedi.

Yabancı uyruklu vatandaş, cep telefonunu vermeye yanaşmadı. Bunun üzerine kimliği belirsiz şahıs, yabancı uyruklu vatandaşı defalarca bıçakladı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, gencin darbedildikten sonra yere düştüğü ve saldırgan tarafından defalarca bıçaklandığı görüldü.

Çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yapıp durumu ekiplere haber verdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Başkaşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Yorumlar

karlıdağlar

yaz kızım; gereği düşünüldü: dinimizin emri-adaletin tecellisi için kısasa kısas uygulanacaktır.
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Yurttaş

Maalesef son 25 yıldır çıkan kanunlar caydırıcı olmayınca suç işleyenleri cesaretlendiriyor.
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