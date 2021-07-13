İstanbul'da gaspçı dehşeti! Defalarca bıçakladı
Esenler'de kimliği belirsiz bir kişi, yabancı uyruklu bir vatandaşı gasp etti. Cep telefonunu vermemek için direnen şahıs, gaspçı tarafından defalarca bıçaklandı.
İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi 912 Sokak'ta, kimliği belirsiz bir kişi yolda beklemeye başladı.
Kuaförden çıkan yabancı uyruklu bir vatandaşı yanına çağıran kimliği belirsiz şahıs, cep telefonunu istedi.
Yabancı uyruklu vatandaş, cep telefonunu vermeye yanaşmadı. Bunun üzerine kimliği belirsiz şahıs, yabancı uyruklu vatandaşı defalarca bıçakladı.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Olay anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, gencin darbedildikten sonra yere düştüğü ve saldırgan tarafından defalarca bıçaklandığı görüldü.
Çevredeki vatandaşlar, yaralıya ilk müdahaleyi yapıp durumu ekiplere haber verdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından Başkaşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.