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İstanbul’da fiyatlar mayısta yüzde 1.02 arttı

İTO'nun hazırladığı rapora göre, İstanbul’da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,02 artış gösterdi.

02 Haziran 2019 Pazar 12:01
İstanbul’da fiyatlar mayısta yüzde 1.02 arttı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO)1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Mayıs ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 17,33, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22,77 artış kaydetti.

İstanbul’da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,02, toptan fiyatlar ise yüzde 2,17 yükseldi. İstanbul’da mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan fiyatlar yüzde 23,56 arttı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:01
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  2. 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019
  3. Toptan Eşya Fiyatları İndeksi
  4. perakende fiyatlar

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