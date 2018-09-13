İstanbul'da filmleri aratmayan soygun!

İstanbul Şişli'de film sahnelerine konu olacak bir hırsızlık olayı meydana geldi. İspanya'da yaşayan Çin asıllı Lı X., iş ortağı Huang H. ile birlikte yaşadıkları ülkede satmak amacıyla tekstil ürünü almak için İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan tanıdıkları tarafından alınan Lı X. ve ortağı, özel bir araçla kalacakları otele gitmek için hareket etti. 4 kişiyle hareket eden araç, Odessa Bulvarı'na geldiği sırada gri renkli sivil bir araç tarafından önü kesildi. Üzerinde polis yazılı yeleklerle inen 3 kişi, bellerinden çıkardıkları silahla araçta bulunanlardan pasaport istedi. Şüpheli iki kişi araçtakilerin pasaportlarını kontrol ettiği sırada, polis görünümlü diğer kişi ise arka kapıyı açarak para dolu çantayı alarak geldikleri araca doğru koşmaya başladı. Mağdur işadamlarının şoförü kaçan aracın peşinden koşmaya çalışsa da hırsızlar izlerini kaybettirip kayıplara karışmayı başardı.

15 YIL HAPİS İSTENDİ

Olayın ardından şikâyette bulunmak için polis merkezine giden mağdurlar, içinde 436 bin euro ve şahsi kıyafetlerin bulunduğu çantalarının çalındığını anlattı. Mağdurların ifadesinden yola çıkan emniyet güçleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimlik bilgilerine ulaştı. Tespit edilen eve operasyon düzenleyen polis, şüphelileri çaldıkları paranın bir kısmı ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'nde savcı karşısına çıkarılan 9 şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında "Nitelikli yağma", "Suç eşyasının satın alınması" suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istendi.

Kaynak: Sabah