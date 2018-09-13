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İstanbul'da fidye operasyonu! 16 yaşındaki Afgan genci kaçırıp...

İstanbul'da kendilerine adres soran 16 yaşındaki Afgan uyruklu Fazıl A.'yı kaçırıp ailesinden 20 bin dolar fidye istedikleri öne sürülen 3 şüpheli, emniyet güçleri tarafından düzenlenen nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:44
İstanbul'da fidye operasyonu! 16 yaşındaki Afgan genci kaçırıp...

İstanbul'da, edinilen bilgiye göre 3 Eylül'de yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu Fazıl A. (16), Gebze'den Fatih'teki akrabasının yanına geldi. Fazıl A. yolda gördüğü Afganistan uyruklu bir kişiye adres sordu. Adres sorduğu kişi, "Ben seni götürürüm" diyerek, Fazıl A.'yı Silivri'de arkadaşlarıyla kaldığı eve götürdü. Fazıl A. eve girince evdekiler tarafından elleri ve ayakları bağlanarak rehin alındı.

AİLESİNDEN 20 BİN DOLAR FİDYE TALEP ETTİLER

Şüpheliler sosyal medya üzerinden Fazıl A.'nın ailesine mesaj atarak, oğullarının ellerinde olduğunu, 20 bin dolar fidye verilmezse öldüreceklerini ifade etti. Fazıl A'nın Fatih'te ikamet eden akrabası Veli A.'nın (24) şikâyette bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı. Bu sırada Veli A.'ya sosyal medya üzerinden mesaj atan Fazıl A. kendisini kaçıran şüphelilerin yanında olmadığını, telefonu odada unuttuklarını yazdı. SIM kartı çıkarılmış telefondan wifi aracılığıyla mesajlaşma programına bağlanan Fazıl A., yakınına Silivri'de tutulduğu bilgisini verdi.

OPERASYONLA REHİNE KURTARILDI

AA'nın haberine göre bilgiyi polisle paylaşan Veli A,'ya polisler yakınında ne gördüğünü sorması üzerine, Fazıl A. park halindeki bir aracın plakasını verdi. Aracın plakasından yola çıkarak tespit edilen adrese baskın düzenleyen polis, Fazıl A.'yı kurtardı, şüpheliler Şems R. (24) Muhibullah A. (26) ve İdris A'yı (27) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:44
  1. İstanbul
  2. Fidye operasyonu
  3. çeteye baskın
  4. afgan genci kaçırdılar
  5. fidye istediler
  6. çete operasyonu

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