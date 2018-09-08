İstanbul’da FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı bulunan ve terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 4 şahıs 05,30 sıralarında yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır" denildi.