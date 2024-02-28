  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da FETÖ operasyonu
Yerel

İstanbul'da FETÖ operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-02-28 10:26:00 - 2024-02-28 10:26:27

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT, örgütün hücre evlerine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalarda firari şahısların sahte kimlik kullandıkları, daha önce yaşadıkları bölgelerden taşındıkları belirlendi. Firari şahısların göz önünde olmayan sakin yerlerde yalan beyanda bulunarak veya hakkında herhangi bir adli işlem bulunmayan FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir şahısların adına ev kiraladıkları tespit edildi. Bu evlerde deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun olarak ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin, kullandıkları telefon hatlarını başka GSM hatlarına yönlendirdikleri ortaya çıktı.

Ardından harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında; aralarında kamu kurumlarından ihraç personeller ile ve haklarında aranma kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

'Acaba FETÖ'yle mücadelede bir zafiyet mi var?' Bakan Tunç çok net konuştu
'Acaba FETÖ'yle mücadelede bir zafiyet mi var?' Bakan Tunç çok net konuştu

Gündem

'Acaba FETÖ'yle mücadelede bir zafiyet mi var?' Bakan Tunç çok net konuştu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fetö’nün yeni oyunu! Terzi dükkanı örgüt merkezi çıktı
Fetö’nün yeni oyunu! Terzi dükkanı örgüt merkezi çıktı

Gündem

Fetö’nün yeni oyunu! Terzi dükkanı örgüt merkezi çıktı

FETÖ şüphelisi enselendi
FETÖ şüphelisi enselendi

Gündem

FETÖ şüphelisi enselendi

Bir bitmediler! 10 FETÖ'cü daha yakalandı
Bir bitmediler! 10 FETÖ'cü daha yakalandı

Gündem

Bir bitmediler! 10 FETÖ'cü daha yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23