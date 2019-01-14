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İstanbul'da feci kaza! Taksi, TIR'a arkadan çarptı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:58
İstanbul'da feci kaza! Taksi, TIR'a arkadan çarptı

İstanbul Sancaktepe'de, TIR'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Yolda seyir halinde olan 34 TJM 29 plakalı taksi, sürücüsü Turan Çifçi'nin kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Turan Çifçi(62) araç içerisinde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Turan Çifçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu nedenle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 22:58
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Sancaktepe
  4. TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii

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