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Aktüel İstanbul'da feci kaza: İki yol arasında asılı kaldı
Aktüel

İstanbul'da feci kaza: İki yol arasında asılı kaldı

İstanbul Büyükçekmece'de kontrolden çıkan TIR, bariyerleri yıkarak iki yol arasında asılı kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 14:26:00 -
İstanbul'da feci kaza: İki yol arasında asılı kaldı

D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 NF 8824 plakalı TIR, sürücü İbrahim K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Bariyeri de yıkan TIR'ın bir kısmı alt taraftaki yan yola kayarken, diğer kısmı da D-100 kara yolunun kenarında asılı kaldı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik akışı D-100 kara yolunda yavaşlarken yan yol araç geçişine kapatıldı. Ekiplerin, TIR'ı olay yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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