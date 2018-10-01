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İstanbul'da feci kaza! Bir an olsun elini bırakmadı

İstanbul Bomonti-Beşiktaş Tüneli'nde kontrolden çıkan motosikletin, önce dubalara ardından da yol bakım çalışması yapan belediye işçisine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:43
İstanbul'da feci kaza! Bir an olsun elini bırakmadı

İstanbul Bomonti-Beşiktaş Tüneli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce dubalara ardından da yol bakım çalışması yapan belediye işçisine çarptı.

Kaza Bomonti-Beşiktaş Tüneli Dolmabahçe istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Volkan Demir motosikletinin kontrolünü henüz bilinmeyen nedenle kaybetti. Yol kenarındaki dubalara çarpan motosiklet ardından yol bakım çalışması yapan belediye işçisine çarptı. Kazada motosikleti kullanan Volkan Demir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yol bakım Müdürlüğü'nde çalışan Hatip Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından yerde yatan Doğan'ın yardımına ilk olarak mesai arkadaşları ve yoldan geçenler koştu. Doğan'ın elini tutarak ona moral veren bir işçi mesai arkadaşının yanından biran olsun ayrılmadı. Yerde yatan motosiklet sürücüsü Volkan Demir ise cep telefonunu kendisine yardım eden kişiye vererek kazayı yakınlarına bildirmesini söyledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 12:43
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Bomonti-Beşiktaş Tüneli
  4. trafik kazası
  5. motosiklet kazası

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