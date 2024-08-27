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Gündem İstanbul'da faciadan dönüldü! İETT otobüsü son anda kurtuldu
Gündem

İstanbul'da faciadan dönüldü! İETT otobüsü son anda kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-08-27 12:22:00 -
İstanbul'da faciadan dönüldü! İETT otobüsü son anda kurtuldu

Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı.

Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi.

Otobüs son anda kurtuldu

Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.

Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

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