İstanbul'da faciadan dönüldü! İETT otobüsü son anda kurtuldu
Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı.
Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi.
Otobüs son anda kurtuldu
Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.
Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.