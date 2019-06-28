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İstanbul’da ev’li olma heyecanı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimine dün devam edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:21
İstanbul’da ev’li olma heyecanı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimine dün devam edildi.

Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası önceki gün çekilirken, dün de 3+1 nitelikli 2 bin 129 konut için kura çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Hak sahiplerinin belirlenmesine bugün saat 10.00’da yapılacak Silivri 685 konut kurası ile 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak Tuzla 500 konut kurasıyla devam edilecek. Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz Salı günü saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:21
  1. İstanbul
  2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  3. sosyal konut projesi
  4. Başakşehir

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