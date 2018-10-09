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İstanbul'da evde nargile içen eşine boşanma davası açtı

Bir çocuk annesi öğretmen F.Ç., 5 yıllık eşi S.Ç.'ye sürekli yemek seçtiği ve evde nargile içtiği gerekçesiyle 100 bin liralık boşanma davası açtı.

09 Ekim 2018 Salı 17:16
İstanbul'da evde nargile içen eşine boşanma davası açtı

İddiaya göre, öğretmen F.Ç. ile pazarlamacı S.Ç., 5 yıl önce evlendi. Bir çocukları bulunan çift, evlilikleri boyunca çoğu kez S.Ç.'nin yemek seçme alışkanlığı yüzünden tartıştı. Eşinin yaptığı yemekleri beğenmeyen S.Ç., kendisine ayrı yemek yapılmasını istemesi üzerine çift arasında yaşanan tartışmalar giderek arttı.

‘YEMEK KONUSU YÜZÜNDEN SORUNLAR BİTMEDİ'

Sabah'ta yer alan habere göre, dilekçesinde, aşağılandığını ve hakaretlere uğradığını belirten F.Ç., evlilikleri boyunca eşiyle yemek konusu yüzünden sorunların bitmediğini söyledi.

Dilekçede, eşinin yemek seçme dışında nargile içme alışkanlığı da bulunduğunu belirten F.Ç., bu yüzden evin her yerinin duman koktuğunu anlattı. Sürekli hakaretlere uğradığını belirten F.Ç., 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi olmak üzere 100 bin liralık tazminat ve çocuklarının velayetini talep etti.

'EŞİM ÇOK ALINGAN'

S.Ç. ise, eşinin boşanmak için bahanelere sığındığını belirterek, sadece sevmediği birkaç yemek olduğunu anlattı. Nargileyi ise ara sıra balkonda içtiğini hatta eşinin de zaman zaman kendisine eşlik ettiğini kaydeden S.Ç., eşinin son zamanlarda çok alıngan davrandığını ve tartışmaların bu yüzden yaşandığını belirtti.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:16
  1. cinayet

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