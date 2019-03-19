İstanbul'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonları! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait adreslere, eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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