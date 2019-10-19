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İstanbul'da esrarengiz olay! Çin'den geldiler

İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 2 Ekim’de otomobiliyle yaptığı kazanın ardından esrarengiz biçimde sırra kadem bastı. Polis kayıtlarına göre, Lisha Yu’nun otomobili ortadan kaybolmasından iki gün sonra otoyol gişesinden geçti. Ancak ne otomobilden ne de Lisha Yu’dan haber yok. Ailesi Çin’den gelerek kızlarını İstanbul’da aramaya başladı.

2019-10-19 12:01:00 - 2019-10-19 12:24:04
İstanbul'da esrarengiz olay! Çin'den geldiler

Lisha Yu Fatih’te kendisi gibi Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olan erkek arkadaşı ile birlikte yaşıyordu. Bir ithalat firmasında çalışan Lisha Yu, 2 Ekim’de kendi kullandığı 34 MM 6988 plakalı, siyah renkli otomobille evden ayrıldı.

Erkek arkadaşının iddiasına göre aynı gün saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak küçük bir kaza yaptığını, çarptığı aracın sahiplerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi.

Ancak telefon tam olarak çekmediği için karşı taraftakilerin sesi anlaşılamadı. Lisha Yu birkaç dakika sonra erkek arkadaşını tekrar aradı. Erkek arkadaşı telefonu duymadığı için açamadı.

Geri aradığında ise Lisha Yu’nun telefonu kapalıydı. Bir daha da Lisha Yu’dan haber alınamadı. Erkek arkadaşı ertesi gün karakola giderek Lisha Yu’nun kaybolduğunu ihbar etti.

Polis kayıtlarına göre Lisha Yu’nun otomobili iki gün sonra 4 Ekim’de, saat tam 14.05’te Mahmutbey Gişeleri’nden Topkapı yönüne doğru geçiş yapmıştı.

Ailesi İstanbul’a geldi

Çin’de yaşayan ailesi Lisha Yu’nun kaybolduğunu erkek arkadaşından öğrendi.

İstanbul’a gelen aile polise başvurarak kızlarının bulunmasını talep etti. Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu da Lisha Yu’nun bulunması için devreye girdi.

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Yorumlar

Ke-mal

Uygur türklerinin ahı cıkmıştır
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Galip

Zalim bir devletin hatası ,zulmü sıradan düz bir vatandaştan çıkarılamaz (şayet olay sadece haberde geçtiği gibi ise ).Uygur'ların ahı neden tutsun???
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