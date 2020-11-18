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Gündem İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu
Gündem

İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişiyi göz altına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 03:38:00 -
İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Sultanbeyli ve Çekmeköy’de terör örgütü PKK'ya yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 8’i gözaltına alınarak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

 

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