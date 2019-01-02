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İstanbul’da enflasyon yüzde 20’nin altında

İstanbul'da enflasyon oranı yüzde 20'nin altına düştü.

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:58
İstanbul’da enflasyon yüzde 20’nin altında

İstanbul’da 2018 Aralık ayında perakende fiyatlar yüzde -0,14 azaldı, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 Aralık  ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 13,68, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 17,79 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,68, toptan fiyatlar ise yüzde 22,91 arttı.

Sektörler bazında değişim oranları

Aralık 2018’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; artışın olduğu sektörler (Yüzde)

-Sağlık ve Kişisel Bakım harcamaları:         1,58

-Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamaları:   1,07

-Gıda harcamaları:           0,20

Gerilemenin olduğu sektörler (Yüzde)

-Giyim harcamaları:         -0,94

-Konut harcamaları:        -0,78

-Ev Eşyası harcamaları:   -0,77

-Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları: -0,74

Kasım ayına göre en çok artış yaşanan toptan fiyat verileri (Yüzde)

-Mensucat grubu:            3,92

-Gıda maddeleri:              2,83

Kasım ayına göre en çok gerileme yaşanan toptan fiyat verileri (Yüzde)

-İşlenmemiş maddeler grubu:    -2,40

-Madenler grubu:            -2,22

-Yakacak ve enerji maddeleri:    -1,29

-İnşaat malzemeleri:       -0,15

-Kimyevi maddeler grubunda ise fiyat değişimi görülmedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:58
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  2. Ücretliler Geçinme İndeksi
  3. Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

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