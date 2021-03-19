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Yerel İstanbul’da en iyi gezilecek yerler nereler? İstanbul'da gidilmesi gereken yerler
Yerel

İstanbul’da en iyi gezilecek yerler nereler? İstanbul'da gidilmesi gereken yerler

Dünyanın en gözde şehirlerinden olan İstanbul’u gezmek isteyenler, İstanbul’da gezilebilecek en iyi yerleri araştırıyorlar. İstanbul’da gezilebilecek en güzel yerleri sizler için derledik. İşte İstanbul’da mutlaka gitmeniz gereken yerler…

Yeniakit Publisher
2021-03-19 23:06:00 -
İstanbul’da en iyi gezilecek yerler nereler? İstanbul'da gidilmesi gereken yerler

İstanbul, hem yurtiçinden hem de yurtdışından her gün yüz binlerce misafir ağırlamaya devam ediyor. İstanbul’a gelenler, İstanbul’da gezilebilecek en güzel yerleri araştırıyorlar. Peki İstanbul’da en iyi gezilecek yerler nereler?

İstanbul’da mutlaka gitmeniz gereken yerler

- Ayasofya

- Galata Köprüsü

- Eminönü

- Kapalıçarşı

- Mısır Çarşısı

- Yerebatan Sarnıcı

- Topkapı Sarayı

- Gülhane Parkı

- Süleymaniye Camii

- Sultanahmet Meydanı

- Sultanahmet Camii

- Eyüp Sultan Camii

- Laleli Taşhan

- Nişantaşı

- Dolmabahçe Sarayı

- Yıldız Sarayı

- Pierre Loti Tepesi

- Çamlıca Tepesi

- Haydarpaşa Garı

- Anadolu Kavağı

- Bağdat Caddesi

- Beylerbeyi Sarayı

- Kız Kulesi

- Belgrad Ormanı

- Emirgan Korusu

- Türk ve İslam Eserleri Müzesi

- Panorama 1453 Tarih Müzesi

- Galata Mevlevihanesi

- Kınalıada

- Heybeliada

- Büyükada

- Küçüksu Kasrı

- Rumeli Hisarı

- Çamlıca Tepesi

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